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Известия

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей. Такие цифры озвучил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русском04:00
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости04:44
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости04:24
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБКвчера в 10:00

Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии

Немецкую клинику попросили рассказать о результатах судебно-медицинской экспертизы по спектральному анализу выявленных в организме Навального наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе тяжелых металлов.
РИА Новости15:47
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После 56 лет на орбите спутник OGO-1 сгорел в атмосфере

В минувшую субботу, 29 августа спутник (OGO-1) весом 487 кг, как и прогнозировало NASA, вошёл в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана и сгорел, сообщил ресурсу Space.com по электронной почте представитель американского космического агентства Джош Хэндал (Josh Handal).
3DNews09:15
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Владелец ОМК вольет в сталь 150 млрд руб

Основной владелец и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых собирается построить в Выксе электрометаллургический комплекс с технологией прямого восстановления железа стоимостью около 150 млрд руб. Соответствующий договор о сотрудничестве в строительстве комплекса подписали 1 сентября господин Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.
Коммерсантъ11:36
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Число заразившихся коронавирусом в России, согласно официальным данным, превысило миллион человек

Реальное количество заразившихся коронавирусом и число смертей может быть в полтора раз выше, чем сообщает национальное министерство здравоохранения, пишет Базвид.
Эхо Москвы11:03
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