Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей
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Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей. Такие цифры озвучил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
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