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Известия
Известия

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей. Такие цифры озвучил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости04:24
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русском04:00
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
РБК

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

РБК02:00
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости04:44
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьёз.
Михаил Ефремов
Актёр
РИА Новостивчера в 16:23

Путин высказался против запрета киберспортивных соревнований в школах

Всячески постараюсь сделать так, чтобы и в средних школах киберспорт был представлен наилучшим образом. Чтобы это привело к возможности участия наших киберспортсменов не только в региональных либо российских, но и международных соревнованиях.
Владимир Путин
Взгляд.ру06:39

Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество

В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы.
Александр Лукашенко
Газета.Ru05:51
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«Арсенал» просит РФС проверить судью Матюнина на полиграфе

Тульский "Арсенал" просит Российский футбольный союз (РФС) проверить арбитра Алексея Матюнина на полиграфе и больше не назначать его на матчи команды, заявил РИА Новости генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов.
РИА Новости06:19

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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