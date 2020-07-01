Общество
Газета.RuСеребренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту
Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.
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с чего всё началось
Как сообщает Hollywood Reporter, российский режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора Мещанским судом Москвы, согласно которому он получил условный срок, сообщил, что не сможет покинуть Россию, пока не выплатит назначенный ему штраф.Московский Комсомолецвчера в 17:16
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Режиссер Серебренников пообещал не покидать Россию, пока не выплатит штраф
Московский Комсомолецвчера в 17:16
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Театры
Предпремьеру спектакля псковский театр покажет на улице в Дни города
Как сообщили "МК в Пскове" в пресс-службе театрально-концертной дирекции, предпремьеру спектакля режиссера Веры Поповой сыграют на пешеходной части улицы Пушкина в Дни города, 26-27 июля.
Московский Комсомолец Псков 04:16
Здоровье
Нижегородские медучреждения возобновляют оказание плановой медпомощи
Оказывающие специализированную помощь медицинские учреждения Нижегородской области переходят на плановый режим работы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Время Н вчера в 10:30
Авто
Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga
К концу 2019 года компания Bentley была замечена за тестированием прототипа своего внедорожника Bentayga в рамках подготовки к рестайлингу.
32CARS.ru вчера в 05:07
Политика
ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Здоровье
В больницы Красноярского края поступило лекарство от коронавируса
«Северный город» – В базовые стационары Красноярского края поступило лекарство от COVID-19. Об этом 2 июля сообщили в Минздраве региона.
Северный город 04:00
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса
Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
Космос
«Роскосмос»: космический корабль Илона Маска небезопасен
По мнению специалистов из «Роскосмоса», идея расположить «жидкостные двигатели огромной тяги прямо за стенкой кабины», была не самой удачной.
Машины и Механизмы 29 июня в 14:20
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Футбол
Гвардиола подтвердил переход Сане в «Баварию»
Газета.Ru 02:35
Общество
Доставка товаров с AliExpress и Tmall станет бесплатной
Субсидии на 60 руб. за каждый заказ смогут получить сотрудничающие с «Цайняо» российские продавцы, которые пользуются услугами оператора по сортировке и доставке заказов или его складами.
Ведомости 00:00
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 29 случаев коронавируса
Как сообщает региональный оперативный штаб, в Сахалинской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 29 человек.
RuNews24.ru 30 июня в 03:02
Общество
Может быть еще одно юрьевецкое дело
Напомним, что в отношении главы Юрьевецкого района Юрия Тимошенко уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Слухи и Факты 04:01
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
Здоровье
Глава НИИ диетологии сообщил о полезных свойствах крапивы
Крапива может справиться с пониженным иммунитетом, усталостью, депрессией, заявил доктор медицинских наук, глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Народные новости 03:29
Общество
Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади
Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Путешествия
Tez Tour возобновил работу в Турции
Об открытии собственного принимающего офиса в Турции сообщил туроператор TEZ TOUR.
Турпром 03:57
Общество
В Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
REGNUM 03:50
Киберспорт
Продажи рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий
Разработчики из студии Motion Twin объявили, что продажи их рогалика Dead Cells превысили три миллиона копий.
Игромания.ру 03:16
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Evo-rus.com вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Футбол
АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет Массимо Каррера, обыграл ПАОК в 31-м туре чемпионата Греции (2:0).
RT на русском вчера в 17:01
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19