с чего всё началось

Режиссер Кирилл Серебренников, осужденный по делу "Седьмой студии" рассказал, что у него нет денег на компенсацию ущерба министерству культуры.

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Политика Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. 1K

Футбол АЕК Карреры победил ПАОК и вышел на второе место в чемпионате Греции В матче 31-го тура чемпионата Греции АЕК в гостях выиграл у ПАОКа со счетом 2:0. Голы в этой игре забили украинец Дмитрий Чигринский и хорват Марко Ливайя, выступавший ранее за «Рубин».

Наука Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче). 3

Общество Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Биатлон Майгуров: Минспорт одобрил проведение отчетно-выборной конференции СБР Министр спорта РФ Олег Матыцин одобрил проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, заявил кандидат на пост главы Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Политика В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года. 8

Футбол Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.

Экономика Квартиры в российских городах массово подорожали Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи). 7

Общество В Мурманской области кафе откроют после прохождения эпидпериода В Мурманской области кафе и рестораны не откроют, пока продолжается эпидпериод.

Гаджеты Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор Случилось то, чего многие фанаты Xiaomi ждали еще в 2019 году - компания наконец-то представила свой первый OLED-телевизор. 5

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 23

Киберспорт Игру про подростков из популярного сериала Stranger Things раздают бесплатно и навсегда В популярном онлайн-магазине Epic Games Store игру про подростков из популярного сериала Stranger Things раздают бесплатно и навсегда.

Экономика Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет. 9

Политика ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 399

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 114

Единоборства Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.