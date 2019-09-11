Журнал GQ вручил режиссёру Кириллу Серебренникову премию «Человек года». Актёром года стал Павел Деревянко, открытием года — каллиграфист Покрас Лампас, музыкантом года — Иван Дрёмин (Face), передаёт Peopletalk.

Серебренников стал человеком года по версии GQ

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