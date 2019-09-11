Шоу-бизнес

News.ruNews.ruСеребренников стал человеком года по версии GQ

Журнал GQ вручил режиссёру Кириллу Серебренникову премию «Человек года». Актёром года стал Павел Деревянко, открытием года — каллиграфист Покрас Лампас, музыкантом года — Иван Дрёмин (Face), передаёт Peopletalk.
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На стиле: Киркоров разбавил монохром себеристой поясной сумкой

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Билан, Собчак и Богомолов, Face, Дудь и Киркоров на премии GQ «Человек года»

Peopletalkвчера в 22:20

Кирилл Серебренников стал человеком года по версии журнала GQ

Super.ruвчера в 16:09

Кто стал «Человеком года» 2019 по версии журнала GQ?

Пятый каналвчера в 17:11

Серебренников стал человеком года по версии GQ

News.ruвчера в 16:50

Свадьба Собчак и Богомолова, «пьяное» выступление Билана и выборы: о чем говорили звезды на премии GQ «Человек года»

Woman.ruвчера в 22:40

Итоги премии «Человек года GQ»: Киркоров — вечная ценность, Деревянко — лучший актер, а Собчак не беременна

Комсомольская правдавчера в 20:00
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:17, Вашингтон
Политика

Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями

По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Футбол

ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы

Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Политика

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика

Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в Москве

«Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:55
Единоборства

Макгрегор ответил на вызов Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter ответил на вызов американца Дастина Порье, сообщает lenta.ru.
Москва-Баку.ru 06:56
Политика

Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Экономика

СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка

Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
РБК 03:02
Общество

Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

Известия 03:05
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика

В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Кино

В российских кинотеатрах впервые покажут «Побег из Шоушенка»

Прокатчик из России решил исправить данное упущение. Уже 24 октября фильм Фрэнка Дарабонта впервые покажут в российских кинотеатрах.
Актуальные Новости 05:38
Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Происшествия

Взрывы произошли на военных складах Минобороны Украины в Калиновке

RT на русском 06:16
Политика

Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
РИА Новости 06:34
Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Религия

Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение в США

РЕН ТВ 07:12
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек

В результате ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадали 13 человек. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.
Известия 05:56
Экономика

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Происшествия

В Кингисеппе сгорело двенадцать микроавтобусов

Gazeta.SPb 02:48
Политика

Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Политика

Глава МВД Эстонии ищет возможность лишить безвиза украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в эту прибалтийскую страну.
RT на русском 06:59
Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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