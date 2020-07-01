с чего всё началось

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Общество У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. 31

Политика Порошенко потребовал у Зеленского определиться по отношению к нему Если надо сажать — сажайте, если нет — отпускайте, обратился 1 июля Петр Порошенко к Владимиру Зеленскому на заседании суда по делу Порошенко, трансляция заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины». 113

Политика Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. 22

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 182

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 569

Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 17

Общество Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции. 756

Экономика Квартиры в российских городах массово подорожали Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи). 10

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 296

Общество Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна. 1

Экономика Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.

Экономика Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. 130