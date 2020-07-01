с чего всё началось

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк призналась в слабости на фоне болезни мамы Дочь Анастасии Заворотнюк последние полгода активно ведет свою страничку в «Инстаграм», постоянно находиться на связи с поклонниками своей семьи, но при этом она предпочитает не говорить о болезни мамы напрямую.

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 271

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 35

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 26

Общество Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты. 2

Общество Россия начала экспортировать препарат от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса «Авифавир». 246

Экономика Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.

Происшествия В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety. 193

Финансы Как могут измениться курсы доллара и евро в июле Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.

Политика CNN: Путин одержал оглушительную победу Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.

Авто Mercedes и Honda модернизировали силовые установки Если усовершенствования, внесённые в моторы Mercedes к июльскому началу сезона, не направлены на повышение мощности, то в Honda подготовили новую версию своей силовой установки, которая отличается улучшенными характеристиками.

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 151

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113 Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянмы достигло 113.