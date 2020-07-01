Общество
RT на русскомСеребренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
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с чего всё началось
Как сообщает Hollywood Reporter, российский режиссер Кирилл Серебренников после оглашения приговора Мещанским судом Москвы, согласно которому он получил условный срок, сообщил, что не сможет покинуть Россию, пока не выплатит назначенный ему штраф.Московский Комсомолецвчера в 17:16
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Режиссер Серебренников пообещал не покидать Россию, пока не выплатит штраф
Московский Комсомолецвчера в 17:16
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По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
РБК 07:11
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Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
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Vologda-poisk.ru 04:53
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RT на русском вчера в 11:14
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CNN: Путин одержал оглушительную победу
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Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
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Mercedes и Honda модернизировали силовые установки
Если усовершенствования, внесённые в моторы Mercedes к июльскому началу сезона, не направлены на повышение мощности, то в Honda подготовили новую версию своей силовой установки, которая отличается улучшенными характеристиками.
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113
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