Общество
Lenta.ruСеребренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Приговор был вынесен в Мещанском суде, возле которого во время вынесения приговора собралась толпа. Других фигурантов дела — Алексея Малобродского и Юрия Итина — также признали виновными в мошенничестве. Суд оправдал обвиняемую Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры России.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
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В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат
Ранее президент Дональд Трамп назвал Вашингтон полностью принадлежащим демократам, и отмечал, что только очень глупые республиканцы будут голосовать за изменение его статуса.
Российская газета вчера в 22:44
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
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Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
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Электронные трудовые книжки набирают популярность
Ранее ЦДИ писал о том, что работодатели в Псковской области с начала года начали вести электронные трудовые книжки.
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Журналистская правда 03:44
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
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Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru вчера в 04:27
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Наука
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Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
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Известия вчера в 22:32
Баскетбол
Гомельский назвал предпочтительную замену Воронцевичу в ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, кто мог бы заменить Андрея Воронцевича в составе московского ЦСКА, если клуб всё-таки решит расстаться с игроком.
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Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего 27-й рядового отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости вчера в 14:01
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект о реформе полиции
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, ограничивающий действия полицейских и расширяющий права их преследовать за нарушения.
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Футбол
Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок
Напомним, что в полуфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Зенитом».
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Гаджеты
Процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует в июле
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Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
В Новосибирской области продлят режим самоизоляции
Как долго может продлиться данный режим, пока неизвестно. Напомним, меры по борьбе с COVID-19 в области усилили в конце марта.
RuNews24.ru вчера в 22:53
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Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47