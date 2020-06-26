Общество
Lenta.ruСеребренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Об этом сообщает RT в пятницу, 26 июня.
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Авто
Mazda анонсировала дебют новой Mazda 3
Японская компания опубликовала в своем аккаунте в Twitter видеотизер, на котором рассекретила дату дебюта нового турбированного хэтчбека Mazda 3, а также дала возможность зрителю насладиться звуком мотора машины.
32CARS.ru 03:04
Авто
С 1 июля российских водителей ждут новые правила
В России с 1 июля автомобилистов ждет несколько изменений, сообщает «Коммерсантъ».
Вечерний Мурманск 08:14
Политика
МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
Rambler News Service вчера в 13:51
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет получить "космическую" сумму в качестве компенсации, заявил "360" адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:20
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску моделей на новой платформе Renault-Nissan
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
Политика
Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране
"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ru 24 июня в 11:06
Кино
Начались съемки нового сериала «Беспринципные»
REGNUM 08:59
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания вчера в 02:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Транспорт
Названа дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня текущего года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".
Газета.Ru 09:14
Футбол
Роспотребнадзор отказал клубам РПЛ в изменениях правил карантина
Роспотребнадзор не идет на уступки клубам российской Премьер-лиги в плане поправок в медицинский протокол.
ProstoProSport 09:12
Экономика
Медведев предложил Мишустину снизить налоги для туриндустрии до конца года
Господин Медведев предложил премьеру рекомендовать регионам ввести отсрочку на оплату коммунальных платежей для гостинично-туристской отрасли до конца августа.
Коммерсантъ 08:52
Футбол
Умяров: «Спартак» постарается финишировать в пятёрке и взять Кубок
Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы. Кубок — кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры.
Чемпионат 03:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа
Ксения Собчак перенесла операцию после перелома носа (фото - и видеогалерея — листайте вправо) К слову, недавно телеведущая обзавелась новым форматом — передачей "Осторожно, новости !", в которых рассказывает об актуальных событиях в мире.
Вокруг ТВ вчера в 09:43
Футбол
Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля
Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.
Матч ТВ 07:12
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Общество
Лукашенко «обвинил» москвичей в росте цен на жилье в Минске
Россияне покупают недвижимость в Белоруссии, из-за этого цены на жилье растут, считает президент страны Александр Лукашенко.
BFM.ru 05:22
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Экономика
ЦБ РФ разрешил банкам еще три месяца принимать просроченные паспорта
Банк России продлил еще на три месяца - до 30 сентября - разрешение банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам.
Российская газета 07:18
Кино
Злодей из «Парка Юрского периода» появится в «Мире Юрского периода 3»
Студия Universal Pictures возобновит съемки «Власти» уже в начале будущего месяца, а в прокат «Мир Юрского периода 3» должен попасть 10 июня 2021-го.
Киноафиша России 08:04
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22