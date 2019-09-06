Теннис
Vprognoze.ruСерена Уильямс сыграет с Андрееску в финале US Open
Американка Серена Уильямс прошла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче турнира она одержала уверенную победу над представительницей Украины Элиной Свитолиной.
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Серена Уильямс и Бьянка Андрееску в финале US Open установят уникальное достижение
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