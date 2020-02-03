Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд. «Это очень известный в стране специалист, с моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки», — отметил Вильфанд.

Армия и оружие Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Энергетика «Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.

Политика Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Экономика Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Армия и оружие В Сирии убит старший командир элитного иранского подразделения В материале сказано, что в результате нападения так называемых сирийских оппозиционных сил, был убит один из командиров иранского элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Асгар Башабур.

Политика Российская компания потребовала 9 млн евро долга с партии Марин Ле Пен Компания «Авиазапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возврате долга размером в 639,7 миллиона рублей.