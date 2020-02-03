Общество

РБКРБКСергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд. «Это очень известный в стране специалист, с моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки», — отметил Вильфанд.
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с чего всё началось

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс04:14

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Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

ТАСС07:32

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

РБК05:15

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Интерфакс04:14

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

РИА Новости04:42

Директором Гидрометцентра вместо Романа Вильфанда стал Сергей Борщ

Коммерсантъ04:40

Главой Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

Известия04:28

В Гидрометцентре России назначили нового руководителя

RT на русском04:52
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Общество

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ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".
ТАСС 10:30
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.
ТАСС 10:38
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Газета.Ru 10:21
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Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
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Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
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Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru 10:39
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Гаджеты

Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip на новом видео

Южнокорейский бренд Samsung продемонстрировал смартфон Galaxy Z Flip на новом видео.
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
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Более 4 тыс. человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщил, что под медицинским наблюдением в РФ находятся более четырех тысяч человек в связи с распространением китайского коронавируса.
iReactor 08:10
Экономика

Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4%) и составила 3%. Как рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, в первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3%. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки.
RT на русском вчера в 09:10
Происшествия

«Владимир Владимирович, вас обманывают, а вся страна смотрит!» Открытое письмо президенту России от родителей обвиняемых по делу «Сети»

10 декабря 2019 г. в прямом эфире на всю Россию транслировалась Ваша встреча с членами Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Новая газета 07:11
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
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Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Коммерсантъ 31 января в 11:49
Армия и оружие

В Сирии убит старший командир элитного иранского подразделения

В материале сказано, что в результате нападения так называемых сирийских оппозиционных сил, был убит один из командиров иранского элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Асгар Башабур.
ГЛАС.RU 10:35
Общество

Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса

Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
РБК вчера в 22:15
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
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В МВД предложили ввести для автомобильных номеров новые комбинации

По данным СМИ, в ведомстве хотят расширить номерные емкости. Изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров предлагает ввести МВД.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Российская компания потребовала 9 млн евро долга с партии Марин Ле Пен

Компания «Авиазапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возврате долга размером в 639,7 миллиона рублей.
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Рублю предсказали непрерывное падение

В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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