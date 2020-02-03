Общество

РБКРБКСергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд. «Это очень известный в стране специалист, с моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки», — отметил Вильфанд.
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с чего всё началось

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

РИА Новости04:42

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

РБК05:15

В Гидрометцентре России назначили нового руководителя

RT на русском04:52

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

ТАСС07:32

Директором Гидрометцентра вместо Романа Вильфанда стал Сергей Борщ

Коммерсантъ04:40

Главой Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

Известия04:28

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Интерфакс04:14
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Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

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Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
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Экономика

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Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Нефти предсказали резкое падение

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года.
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Общество

Стали известны победители премии BAFTA-2020

Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
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Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

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Общество

«Магнит» отказался от закупки овощей и фруктов из Китая

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Газета.Ru 05:47
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 08:23
Спорт

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
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Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Происшествия

Вора в законе Квежовича задержали за поножовщину в турецком ресторане

В Стамбуле задержан 35-летний вор в законе Гурам Чихладзе, известный в криминальной среде как Квежович, разыскиваемый за поножовщину в турецком ресторане.
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Здоровье

Зубные коронки могут спровоцировать рак

Зубные коронки и протезы, выполненные из разнородных материалов, могут стать причиной возникновения рака.
Вечерний курьер 08:50
Здоровье

Число жертв коронавируса возросло до 361 человека в КНР

Количество летальных исходов из-за вспышки коронавируса в Китае достигло 361 человека.
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Происшествия

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Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации.
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Екатерина Климова показала себя в юности

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Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры

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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

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Общество

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Авиавласти Испании временно остановили работу международного аэропорта Мадрида "Барахас" из-за появления рядом с ним беспилотников.
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Политика

Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing

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ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru 05:59
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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