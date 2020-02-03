Общество

ИнтерфаксИнтерфаксДиректором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Директором Гидрометцентра вместо Романа Вильфанда стал Сергей Борщ

Коммерсантъ04:40

В Гидрометцентре России назначили нового руководителя

RT на русском04:52

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

РИА Новости04:42

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

РБК05:15

Главой Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

Известия04:28

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Интерфакс04:14

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

ТАСС04:06
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Минимальное радиоактивное загрязнение зафиксировали на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), сообщается на сайте института.
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Опубликован разговор диспетчера и заметившего иранскую ракету пилота

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Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
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В результате современные люди унаследовали 1−2% неандертальской ДНК. У африканцев этого гена ранее не обнаруживалось.
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Жертвой ДТП на КАД Санкт-Петербурга в Петродворцовом районе стал водитель легкового автомобиля.
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Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
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Нехватка витамина D грозит частыми простудными заболеваниями зимой и весной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

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Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
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Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
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Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

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Завершено расследование убийства в Петербурге активистки Григорьевой

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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