Общество

РБКРБКСергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд. «Это очень известный в стране специалист, с моей точки зрения, это лучший ученый в области гидрологического прогнозирования на разные сроки», — отметил Вильфанд.
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с чего всё началось

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения. Об этом сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс04:14

Подробнее о событии

Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ

ТАСС07:32

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

РБК05:15

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Интерфакс04:14

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра

РИА Новости04:42

Директором Гидрометцентра вместо Романа Вильфанда стал Сергей Борщ

Коммерсантъ04:40

Главой Гидрометцентра назначен Сергей Борщ

Известия04:28

В Гидрометцентре России назначили нового руководителя

RT на русском04:52
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Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

ИА Новороссия 03:56
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Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
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Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Пятый канал 03:53
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложенную патриархом Кириллом идею об упоминании бога в Конституции, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
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В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Гаджеты

Финальная цена раскладушки Samsung Galaxy Z Flip пугает

iXBT.com вчера в 21:45
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Общество

Посылки из китайских интернет-магазинов могут оказаться под запретом

По причине коронавируса посылки с товарами из китайских интернет-магазинов могут перестать пускать на территорию России.
Neva.Today вчера в 22:40
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Общество

Продай мозги: украинская пенсионерка разочарована «слугами народа»

Украинская пенсионерка отреагировала на предложение «слуги народа» Евгения Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.
Новостной фронт вчера в 02:49
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Культура

Шнуров в стихах высмеял партию Прилепина и Охлобыстина

Мойка78 вчера в 22:19
Армия и оружие

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Rambler News Service 06:30
Здоровье

В Чите зараженный коронавирусом китаец пожаловался на условия лечения

Гражданин Китая Ван Юньбинь, оказавшийся в инфекционной больнице Читы с подозрением на коронавирус, пожаловался журналистам на плохое лечение.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
Телеканал 360° вчера в 20:04
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детсад

Москва 24 01:42
Гаджеты

Redmi K30 Pro получил новую конструкцию

Следующий флагман Redmi — смартфон K30 Pro — получит новую конструкцию и будет заметно отличаться от предшественников.
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Происшествия

В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Российская газета 02:49
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском 01 февраля в 15:54
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Происшествия

Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом в Барнауле

Пьяные посиделки пары в Барнауле закончились поножовщиной. Мужчина перерезал любимой женщине горло.
Телеканал 360° 05:53
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Общество

Гости церемонии награждения BAFTA надели наряды с оглядкой на экологию

Организаторы заранее попросили приглашённых следовать в одежде принципу "устойчивого развития" Одной из самых ожидаемых и заметных пар на красной дорожке церемонии награждения британской кинопремией BAFTA стали герцоги Кембриджские.
Inc-news.ru вчера в 15:24
Происшествия

При посадке в Томске у пассажирского самолета разрушилась стойка шасси

Стойка переднего шасси разрушилась у самолета Bombardier CRJ-100, совершившего посадку в томском международном аэропорту имени Н.И. Камова.
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Происшествия

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
ТАСС вчера в 09:45
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с новым мужем через 12 дней после свадьбы

Актриса Памела Андерсон заявила о расставании с пятым супругом, продюсером Джоном Питерсом.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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