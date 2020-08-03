Общество
BFM.ruСергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.
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Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Соловей.Инфо 05:01
Культура
Состоялась премьера новой серии мультфильма о парадоксах интеллектуальной собственности
Четвертый фильм сериала повествует о сотнях попыток изобрести суперклей и объясняет очередной парадокс – почему это чудо-средство поначалу не понравилось потребителям, а после признания в качестве суперуспешного товара не позволило его создателю разбогатеть.
ТАСС 06:34
Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель вместе с Максимом Колесниковым ушла из «Дома-2»
Отмечается, что многие фанаты Рапунцель уверены в том, что у этой пары нет будущего за пределами шоу.
RuNews24.ru 05:31
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Космос
НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива
НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.
Lenta.ru 04:13
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Армия и оружие
В ОАК рассказали о планах поставок беспилотника «Охотник» в войска
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал о планах поставок беспилотника «Охотник» в российские войска.
RT на русском 06:53
Армия и оружие
Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США
Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Дело 04:50
Авто
Компания Toyota обновила Land Cruiser Prado для домашнего рынка
По данным пресс-службы компании Toyota, сегодня, 3 августа, начался серийный выпуск обновлённого внедорожника Land Cruiser Prado.
32CARS.ru 05:22
Общество
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru 06:13
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Из опубликованной структуры денежных доходов за второй квартал текущего года следует, что доля предпринимательских доходов снизилась больше всего (с 5,9 до 3,5%), в то время как традиционно доминирующая доля заработной платы выросла с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором.
Профиль 01:28
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Первые тестовые экземпляры грузовика "Валдай Next" от ГАЗ, полная масса которого составляет 6,7 тонны, сошли с конвейера Горьковского автозавода.
Новые автомобили 02:11
Политика
Глава Рособрнадзора выступил против дистанционного обучения в школах
Москва, 3 августа 2020, 12:35 — REGNUM В России не планируется заменять классическое школьное образование дистанционным.
REGNUM 05:35
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Происшествия
Защита главы карельского «Мемориала» Дмитриева обжаловала приговор
Защита главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговорённого к 3,5 года колонии, обжаловала приговор.
RT на русском 06:14
Происшествия
В Киеве мужчина захватил в заложники клиентов банка в бизнес-центре
«03 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — написал чиновник.
Известия 06:09
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами
В Сети опубликован рейтинг авто с самыми удобными салонами по версии издания Wards Auto.
Picsnews.net вчера в 03:04
Здоровье
Врач назвала витамины, необходимые после излечения от коронавируса
Врач советует всем, кто переболел коронавирусной инфекцией и кто продолжает чувствовать недомогание, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик, которая сама перенесла инфекцию, рекомендует россиянам соблюдать режим труда и отдыха, а также чаще гулять на свежем воздухе.
Evo-rus.com 02:34
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News вчера в 14:05