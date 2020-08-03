Общество
BFM.ruСергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.
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Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми
Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Политика
В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
Известия 09:44
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Происшествия
Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба
Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 09:47
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Энергетика
«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Газпром" исходя из рыночной стоимости оценил поставки газа в Белоруссии в 2020 году в $2,69 млрд.
Газета.Ru 03:28
Политика
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Общество
Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок
Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.
Вестник Кавказа 04:54
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
RT на русском 09:35
Экономика
ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды
Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
REGNUM 04:15
Экономика
В РФ яблоки подорожали на 30-45%
В РФ резко подорожали яблоки, стоимость различных сортов изменилась на 30-45%.
Дни24 01 августа в 08:36
Шоу-бизнес
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на слухи о якобы разводе со своей супругой и певицей Аллой Пугачевой.
Газета.Ru 01 августа в 21:40
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Общество
Режим повышенной готовности в Омской области продлили на две недели
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, штабом принято решение продлить режим повышенной готовности до 18 августа", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 07:26
Общество
Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней.
РБК 09:42
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Футбол
Судьи АПЛ смогут удалять игрока за кашель на соперника
Судьи Английской премьер-лиги (АПЛ) смогут удалять футболиста, если тот целенаправленно кашляет на соперника, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 06:05
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 01 августа в 13:27
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу за Суперкубок
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что из-за небольшого перерыва между сезонами РПЛ будет сложно внести какие-то большие изменения в состав петербургской команды.
Город+ 08:43
Здоровье
ВОЗ назвала Вьетнам примером в борьбе с коронавирусом
Вьетнам может послужить примером для других стран по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
News.ru 09:30
Космос
В созвездии Геркулеса нашли новорожденную первичную галактику
Астрономы японской обсерватории «Субару» обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия.
Интересант 01 августа в 12:23
Общество
Глава ВОЗ рассказал о наличии эффективной вакцины против коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, готова ли на данный момент эффективная вакцина от новой коронавирусной инфекции.
Собака.ru 08:02