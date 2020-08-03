Общество
BFM.ruСергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.
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Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Общество
Доходы главы Крыма за год выросли на 1,4 млн рублей
ИА Крыминформ 05:19
Армия и оружие
Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО
ВСУ получат вместо автомата Калашникова винтовки UAR-15. Пограничники на Украине сменят автоматы Калашникова на винтовки НАТО.
Piter.tv 01:34
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Общество
В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины от COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко РФ заявлял, что в России проведение вакцинации от коронавируса собираются начать с особых групп — учителей и медицинских работников.
REGNUM 07:58
Футбол
Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон
Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Экономика
Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников
Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
Гаджеты
Китайская компания потребовала с Apple $ 1,4 млрд
Владелец патента на голосовой помощник Xiao-i уже подал судебный иск в Шанхайский суд о возмещении ущерба на сумму 10 млрд юаней ($1,43 млрд).
REGNUM 07:42
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Общество
Японские СМИ выбрали Загитову одной из самых красивых россиянок
Фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в пятерку самых красивых российских девушек по версии японского журнала Menjoy.
Вестник Кавказа 04:54
Общество
Международное авиасообщение возобновляется в аэропорту Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов готовится возобновить авиасообщение в понедельник, 3 августа.
Газета.Ru 00:25
Экономика
Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год
Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
Общество
Производство российского электромобиля планируется на конец 2020 года
Выпуск первого российского электромобиля Zetta намечен на конец года, производить его будут в Тольятти.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Здоровье
СМИ обвинили Иран в утаивании реальных данных по коронавирусу
Ранее сообщалось, что по официальным данным число жертв коронавируса в Иране с начала пандемии превысило 15 тысяч.
Аргументы и Факты 06:24
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 05:15
Общество
В Крыму уволен охранник, напавший с нагайкой на семью с ребенком
Руководство крымского санатория «Форос» приняло решение об увольнении охранника, который накануне напал на туристов на пляже, сообщается в Instagram.
9111.ru вчера в 02:55
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Экономика
Яблоки подорожали на треть из-за заморозков и курса рубля
Этим летом Росстат зафиксировал резкое увеличение средних розничных цен на яблоки.
Взгляд-инфо 01 августа в 09:43
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48