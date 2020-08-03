Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

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