Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

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