Общество
BFM.ruСергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.
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с чего всё началось
Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.РИА Новости04:14
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Четыре человека задержаны после массовой драки в Парке Горького
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«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
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Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Происшествия
В Подмосковье нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика
В Волоколамском городском округе Подмосковья нашли тело потерявшегося десятилетнего мальчика.
RT на русском 12:17
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
Коммерсантъ 10:16
Происшествия
В День ВДВ в Ярославле геи устроили провокацию десантникам
Неугомонные ярославские ЛГБТ – активисты решили не пропускать такой прекрасный способ прославиться, как ДЕНЬ ВДВ.
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Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
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Общество
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Минздрав России готовится оказывать помощь туристам в случае, если они заразятся коронавирусом в Абхазии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 11:04
Армия и оружие
МИД России заявил о росте угроз для безопасности после разрыва ДРСМД
МИД России заявил, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 12:07
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Бывший испанский король Хуан Карлос I сообщил о своем намерении покинуть страну действующему монарху, своему сыну Филиппу VI.
РБК 12:34
Политика
МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян
МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru 10:40
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Гаджеты
AOC представила игровой монитор серии Agon AG251FZ2E
Устройство отличается креплением для наушников. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова
Кристина Асмус прокомментировала слухи о женитьбе своего бывшего мужа Гарика Харламова. Супруги о своём разводе сообщили ещё в июне.
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Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Политика
Reuters: хакеры из РФ взломали электронную почту экс-министра Британии
Российские хакеры в 2019 году взломали электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и узнали детали торговых переговоров между Великобританией и США.
News.ru 12:59
Киберспорт
RodjeR сыграет за FlyToMoon на Omega League
Владимир Никогосян - RodjeR, сыграет за коллектив FlyToMoon на предстоящем OMEGA League вместо Ильи Коробкина - ALOHADANCE.Напомним, что FlyToMoon получили прямое приглашение в Immortal-дивизион Европы, игры которого пройдут с 14 августа по 6 сентября.
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Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие десятилетия
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Шоумен и сендап-комик Максим Галкин отказался давать комментарий касательно своего развода с Аллой Пугачевой.
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Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель
Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Интернет
Google выпускает новое расширение для браузера Chrome
Ранее компания Google создала свой собственный блокировщик рекламы для браузера Chrome.
МИТ 09:06
Общество
Экс-жена историка Соколова дала показания в суде
Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
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Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28