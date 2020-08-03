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BFM.ru
BFM.ru

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Фургал отказался от основного адвоката

Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.
РИА Новости04:14
Подробнее о событии
РБК

Адвокат Фургала сообщил об отказе экс-губернатора от его услуг

РБК05:28
ТАСС

Фургал отказался от услуг одного из своих адвокатов

ТАСС03:58
Коммерсантъ

Фургал отказался от одного из адвокатов

Коммерсантъ04:57
RT на русском

Фургал отказался от услуг своего основного адвоката

RT на русском04:25
Znak.com

Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката во время допроса в СКР

Znak.com04:22
РИА Новости

Фургал отказался от основного адвоката

РИА Новости04:14
Эхо Москвы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката

Эхо Москвы07:11
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РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней

По прогнозам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отечественную вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».
РФПИ ожидает регистрацию вакцины от коронавируса в ближайшие 10 дней
Коммерсантъ11:15
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Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Сергей Лукьянов будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
Адвокат историка Соколова стал защитником вдовы рэпера Картрайта
ТАСС11:17
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33 задержанных в Минске россиянина направлялись через Стамбул за океан

В эфире телеканала "Россия 1" один из руководителей дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Белоруссия Кирилл Плетнев, который встречался с арестованными в Минске 33 гражданами России, заявил, что конечной целью в их поездке являлась одна из стран Латинской Америки.
Комсомольская правда07:53
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МИД РФ заявил послу Белоруссии о безосновательном задержании россиян

МИД РФ заявил послу Белоруссии в России Владимиру Семашко о безосновательности задержания 33 россиян в республике, Москва настаивает на объективном совместном расследовании, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Газета.Ru10:40
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Прокуратура проверяет сведения о продаже базы данных автомобилистов

«Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей», — указывается в заявлении.
RT на русском11:10
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс08:32
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс07:01
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит самую большую камеру

Базовый Xiaomi Mi 10, к сожалению, не стал одним из самых главных камерофонов года из-за того, что в нем, помимо главного сенсора на 108 Мп и широкоугольника, использовались два бесполезных сенсора по 2 Мп каждый.
Ридус10:50
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Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости06:55
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