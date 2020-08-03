Общество

BFM.ruBFM.ruСергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.
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с чего всё началось

Фургал отказался от основного адвоката

Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.
РИА Новости04:14

Подробнее о событии

Фургал отказался от одного из адвокатов

Коммерсантъ04:57

Фургал отказался от основного адвоката

Газета.Ru04:27

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от своего основного адвоката Бориса Кожемякина

Эхо Москвы05:03

Сергей Фургал отказался от услуг своего адвоката во время допроса в СКР

Znak.com04:22

Фургал отказался от основного адвоката

РИА Новости04:14

Фургал отказался от адвоката

Lenta.ru04:26

Фургал отказался от услуг одного из своих адвокатов

ТАСС03:58
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Происшествия

Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

RT на русском 05:16
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Путешествия

АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов

Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Киберспорт

Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков

Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил пользователей из топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Общество

Власти расширят список производимых в России важных лекарств

Впервые за последние десять лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:46
5
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
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Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
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Общество

Десантники не сочли уроном для репутации купание в фонтанах на день ВДВ

Председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России Валерий Юрьев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что военные не купаются в фонтанах.
Говорит Москва вчера в 04:06
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Коммерсантъ 02:38
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Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
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Общество

В Омской области выявлено 114 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерний Омск. Неделя 01 августа в 05:18
369
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
56
Общество

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса

Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Экономика

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
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Здоровье

Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции

Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet.
Цензуры.Нет 02:19
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Армия и оружие

США перебросили в Литву девять боевых вертолётов

США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
Происшествия

Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Кино

Актер Мартин Шин отмечает 80-летний юбилей

Inc-news.ru вчера в 22:00
Интернет

Свежее обновление добавляет в Windows 10 новое меню «Пуск» — вот как его включить

Следующее обновление Windows 10 20H2 будет своеобразным «сервис-паком», а не полноценным патчем.
Игромания.ру вчера в 11:43
Общество

ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

Газета.Ru 02:53
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Путешествия

В АТОР назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой

Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, полеты стартуют 17 сентября.
Газета.Ru 05:03
Происшествия

В Волгограде нашли пропавшую 16-летнюю школьницу

Как сообщал "Город героев", в Волгограде пропала 16-летняя школьница Полина Глухова.
Город героев 05:06
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Политика

Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
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Здоровье

В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа

В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
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Гаджеты

Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием

Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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