Общество
BFM.ruСергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя. Об этом Business FM сообщил сам адвокат.
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с чего всё началось
Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.РИА Новости04:14
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Происшествия
Дело старших сестёр Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
RT на русском 05:16
Путешествия
АТОР уточнила правила для прибывающих в Турцию туристов
Москва, 3 августа 2020, 12:19 — REGNUM Ассоциация туроператоров России опровергла сообщения СМИ о том, что всех туристов, контактировавших с заразившимся коронавирусом пассажиром на борту самолетов, летающих в Турцию отправят «автоматически» на карантин, сообщили в АТОР.
REGNUM 05:19
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Киберспорт
Daxak призвал игроков с высоким рейтингом добавить ТраВоМаН в список избегаемых игроков
Бывший керри Winstrike Team и Ninjas in Pyjamas Никита Daxak Кузьмин попросил пользователей из топа рейтинга Dota 2 добавить Тимура ТраВоМаН Хафизова в список избегаемых игроков.
CyberSport.ru вчера в 16:03
Общество
Власти расширят список производимых в России важных лекарств
Впервые за последние десять лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:46
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК 04:56
Общество
Десантники не сочли уроном для репутации купание в фонтанах на день ВДВ
Председатель центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России Валерий Юрьев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что военные не купаются в фонтанах.
Говорит Москва вчера в 04:06
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
В Омской области выявлено 114 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерний Омск. Неделя 01 августа в 05:18
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 01 августа в 05:54
Общество
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в ВУЗы вне конкурса
Более 100 родственников российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в элитные российские ВУЗы вне конкурса.
Эхо Москвы 05:02
Экономика
Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму
Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet.
Цензуры.Нет 02:19
Армия и оружие
США перебросили в Литву девять боевых вертолётов
США перебросили на территорию Литвы девять боевых вертолетов из состава Военно-воздушных сил.
Военное обозрение 02:33
Происшествия
Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании
Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Кино
Актер Мартин Шин отмечает 80-летний юбилей
Inc-news.ru вчера в 22:00
Интернет
Свежее обновление добавляет в Windows 10 новое меню «Пуск» — вот как его включить
Следующее обновление Windows 10 20H2 будет своеобразным «сервис-паком», а не полноценным патчем.
Игромания.ру вчера в 11:43
Путешествия
В АТОР назвали дату возобновления авиасообщения с Кубой
Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения, полеты стартуют 17 сентября.
Газета.Ru 05:03
Происшествия
В Волгограде нашли пропавшую 16-летнюю школьницу
Как сообщал "Город героев", в Волгограде пропала 16-летняя школьница Полина Глухова.
Город героев 05:06
Политика
Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM 05:07
Здоровье
В Челябинской области зафиксировали очаг птичьего гриппа
В Увельском районе Челябинской области зафиксировали очаг гриппа птиц, на территории населённых пунктов ввели карантин, проводятся соответствующие мероприятия.
RT на русском 05:14
Гаджеты
Пользователи губят аккумуляторы смартфонов неправильным использованием
Оптимальным же режимом — для аккумулятора — эксперты считают разрядку аккумулятора до 40% и зарядку до 80%.
ИА Красная Весна вчера в 23:15
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02