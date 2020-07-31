Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»
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Причиной своего ухода из театра Гармаш назвал сложившуюся в культурном учреждении «чудовищную ситуацию». Гармаш посетовал, что кабинет покойной Галины Волчек, которая была художественным руководителем «Современника» до своей смерти, был «разрушен мгновенно».В источнике
С чего всё началось
Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолец08:39
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