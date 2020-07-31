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REGNUM
REGNUM

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

Причиной своего ухода из театра Гармаш назвал сложившуюся в культурном учреждении «чудовищную ситуацию». Гармаш посетовал, что кабинет покойной Галины Волчек, которая была художественным руководителем «Современника» до своей смерти, был «разрушен мгновенно».В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолец08:39
Подробнее о событии
РБК

Представитель Гармаша сообщил о его графике после ухода из «Современника»

РБК12:03
ТАСС

Сергей Гармаш ушел из «Современника»

ТАСС10:28
РИА Новости

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости09:26
Говорит Москва

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москва10:00
Lenta.ru

Стало известно о планах Гармаша после ухода из «Современника»

Lenta.ru11:45
Московский Комсомолец

Появились пронзительные детали ухода Сергея Гармаша из «Современника»

Московский Комсомолец11:21
ТК Звезда

«Это его личное мнение»: Евгений Миронов прокомментировал уход Сергея Гармаша из «Современника»

ТК Звезда11:27
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«Наполи» купил форварда «Лилля» Осимхена. За 50 млн евро как минимум

Итальянские медиа утверждают, что сумма трансфера составит 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, в то время как во Франции и Нигерии полагают, что переход Осимхена обойдется «Наполи» в 81 млн, включая бонусы (возможно, эта сумма учитывает и зарплату игрока).
Sports.ru10:12
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