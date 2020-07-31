Общество
Вести.RuСергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Народный артист России Сергей Гармаш покинул театр "Современник". Причиной такого решения стала "чудовищная" ситуация, которая сложилась в творческом коллективе. О своем намерении актер сообщил на закрытом собрании труппы, а также в открытом письме сотрудникам театра.
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с чего всё началось
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.Московский Комсомолец08:39
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