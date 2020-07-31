Общество

Вести.RuВести.RuСергей Гармаш ушел из театра «Современник»

Народный артист России Сергей Гармаш покинул театр "Современник". Причиной такого решения стала "чудовищная" ситуация, которая сложилась в творческом коллективе. О своем намерении актер сообщил на закрытом собрании труппы, а также в открытом письме сотрудникам театра.
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Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
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Сергей Гармаш ушел из «Современника»

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Появились пронзительные детали ухода Сергея Гармаша из «Современника»

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РИА Новости09:26

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москва10:00

«Это его личное мнение»: Евгений Миронов прокомментировал уход Сергея Гармаша из «Современника»

ТК Звезда11:27
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Политика

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Общество

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Экономика

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Полузащитник Андрей Мостовой поделился впечатлениями от возвращения в «Зенит» из «Сочи».
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В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
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Происшествия

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Фигуристка Косторная ушла из группы Тутберидзе к Плющенко

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной, спортсменка перейдет в группу фигуриста Евгения Плющенко.
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В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны.
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Армия и оружие

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Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе

МИД Белоруссии направил России ноту из-за очередей на границе между странами, заявил РИА Новости пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.
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У муниципального депутата Галяминой проходит обыск

Следственный комитет России (СКР) проводит обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах.
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Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США

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Прибывающих из-за рубежа россиян обяжут заполнить анкету на госуслугах

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Сергей Гармаш
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер. Народный артист РФ.
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