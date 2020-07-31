Общество
РБКАктеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
Комментируя свое решение, Гармаш рассказал, что причиной ухода из театра стала «чудовищная ситуация» в «Современнике» и «расправа» над профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.
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с чего всё началось
Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.Московский Комсомолец08:39
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Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
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Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США
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Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Липецкой области.
РЕН ТВ 10:18
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Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
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ТАСС вчера в 17:01