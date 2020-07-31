Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.

с чего всё началось

Комментируя свое решение, Гармаш рассказал, что причиной ухода из театра стала «чудовищная ситуация» в «Современнике» и «расправа» над профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

Происшествия Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда первого округа отменить смертный приговор Джохару Царнаеву по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году. 76

Автоспорт Квят: красные флаги испортили мне вторую сессию Напомним, вторая сессия свободных заездов перед Гран-при Великобритании была прервана красными флагами из-за аварии Александера Албона.

Общество Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. 19

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения. 29

Экономика Apple стала самой дорогой компанией в мире Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов. 1

Происшествия Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях. 489

Кино В Торонто покажут фильмы Вигго Мортенсена и Холли Берри Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы кинофестиваля в Торонто объявили программу этого года, куда вошли фильмы Вигго Мортенсена, Холли Берри, Томаса Винтерберга, Спайка Ли, Наоми Кавасэ и многих других.

Политика Трамп заявил о нежелании переносить президентские выборы в США Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о том, что не хотел бы переноса президентских выборов в США, однако он против голосования по почте. 63

Общество В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток 17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.

Фигурное катание Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко. 8

Политика Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 58

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 67

Авто Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah Новый бренд получил название Voyah и в его модельном ряду будут представлены только премиальные автомобили, причем преимущественно планируется выпуск крососоверов и MPV, пишет портал «ТвоёАвто». 2

Технологии Еврокомиссия получила жалобу на Apple от Telegram Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram, у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру. 25

Кино Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.

Общество NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.

Политика Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте. 1,8K