Общество

РБКРБКАктеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

Комментируя свое решение, Гармаш рассказал, что причиной ухода из театра стала «чудовищная ситуация» в «Современнике» и «расправа» над профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.
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с чего всё началось

Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
Московский Комсомолец08:39

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Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

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ТК Звезда17:01

Труппа «Современника» отреагировала на уход Гармаша

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Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»

РБК16:05

Гармаш раскрыл причину ухода из «Современника»

Lenta.ru16:57

Сергей Гармаш заявил об уходе из «Современника»

РИА Новости19:16

В «Современнике» подтвердили уход Гармаша из театра

Говорит Москва10:00
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Экономика

Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи

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Напомним, вторая сессия свободных заездов перед Гран-при Великобритании была прервана красными флагами из-за аварии Александера Албона.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Наука

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Исследовав химический состав сарсенов – больших песчаных блоков, используемых при возведении Стоунхенджа, ученые обнаружили, что все они были в один временный отрезок добыты в каменоломне Уэст-Вудс, которая находится в 25 километрах от древнего сооружения.
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Экономика

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:40
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Происшествия

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Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
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Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Липецкой области.
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Общество

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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Путешествия

Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию

Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией, Танзанией.
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Авто

Dongfeng показала премиальный концепт своего нового бренда Voyah

Новый бренд получил название Voyah и в его модельном ряду будут представлены только премиальные автомобили, причем преимущественно планируется выпуск крососоверов и MPV, пишет портал «ТвоёАвто».
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Россия запустила собственный интернет на МКС

Российский сегмент МКС подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землей.
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Технологии

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Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram, у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру.
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Политика

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте.
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Сергей Гармаш
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер. Народный артист РФ.
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