с чего всё началось

Для исполнения инициативы Сергей Глазьев предложил заключить соглашение о скоординированной валютной политике в ЕАЭС. Оно предусматривает введение «астабилизации соотношения обменных курсов нацвалют».

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 83

Общество В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.

Общество Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей до 3 лет Выплату на детей до 3 лет распорядился ввести президент Владимир Путин на прошлой неделе в рамках дополнительных мер соцподдержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 59

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 441

Футбол Юран ответил на слова украинского футболиста о Крыме Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковного клуба «Химки» Сергей Юран раскритиковал экс-полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, высказавшегося о территориальной принадлежности Крыма.

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 157

Здоровье Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 450

Политика Чем известен генерал Шайтанов, которого СБУ назвала агентом ФСБ Зачем ФСБ было планировать его убийство, платить за это 200 тысяч долларов да еще и привлекая Шайтанова (если тот, как утверждает СБУ, поставлял очень много ценной информации) — вопрос открытый. 652

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 336

Политика Российские ветераны просят перенести Парад Победы Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется. 738

Общество ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом. 14

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Политика На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор». 3,8K

Общество Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. 67

Общество Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград". 90

Происшествия В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19 Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом. 28

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 2,7K

Шоу-бизнес Певица Дуа Липа снялась обнаженной для обложки популярного журнала Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке.

Общество В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции Глава региона заявил, что оперативный штаб будет настаивать на продлении особого режима самоизоляции в Омской области до конца месяца. 74

Общество В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков. 1,9K