Экономика
Новые ИзвестияСергей Глазьев предложил ввести налог на обмен валюты
Для исполнения инициативы Сергей Глазьев предложил заключить соглашение о скоординированной валютной политике в ЕАЭС. Оно предусматривает введение «астабилизации соотношения обменных курсов нацвалют».
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с чего всё началось
В подготовленном им докладе «О прогнозах динамики мировой экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных мерах в рамках ЕАЭС» (.pdf) говорится, что введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% может привести к зачислению дополнительных 30 млрд руб. в бюджет ЕАЭС для финансирования целевых программ.Коммерсантъвчера в 17:44
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Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус
В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей до 3 лет
Выплату на детей до 3 лет распорядился ввести президент Владимир Путин на прошлой неделе в рамках дополнительных мер соцподдержки на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:17
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Футбол
Юран ответил на слова украинского футболиста о Крыме
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер подмосковного клуба «Химки» Сергей Юран раскритиковал экс-полузащитника национальной команды Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева, высказавшегося о территориальной принадлежности Крыма.
ФАН 07:20
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
Чем известен генерал Шайтанов, которого СБУ назвала агентом ФСБ
Зачем ФСБ было планировать его убийство, платить за это 200 тысяч долларов да еще и привлекая Шайтанова (если тот, как утверждает СБУ, поставлял очень много ценной информации) — вопрос открытый.
Голос Правды 02:42
Происшествия
На иноагента «Русь сидящая» завели уголовное дело за фейк о COVID
Уголовное дело возбуждено в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".
РЕН ТВ 07:01
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Политика
На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России
Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
Общество
Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:14
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Происшествия
В Ленобласти возбуждено дело после заражения иностранцев COVID-19
Следователи Ленинградской области завели уголовное дело о нарушении санитарных правил после того, как иностранцы в общежитии во Всеволжском районе заразились коронавирусом.
RT на русском вчера в 17:40
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
Певица Дуа Липа снялась обнаженной для обложки популярного журнала
Популярная британская певица и модель Дуа Липа снялась в откровенных нарядах для американской версии журнала Elle и появилась на его обложке.
Lenta.ru 08:10
Общество
На Украине число безработных выросло почти в 10 раз из-за карантина
На Украине число безработных из-за карантина, веденного в связи с распространением нового коронавируса, выросло почти в 10 раз.
Rambler News Service 07:58
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
Глава региона заявил, что оперативный штаб будет настаивать на продлении особого режима самоизоляции в Омской области до конца месяца.
Коммерческие Вести 01:32
Политика
В Бундестаге отметили важность «Северного потока-2» для Европы
Глава комитета Бундестага по энергетике отметил важность «Северного потока-2» для Европы.
Ореанда-Новости 05:36
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09