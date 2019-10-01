Энергетика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтСергей Гуриев: Россияне обеднеют, когда рухнут цены на нефть

Экономист заявил, что если нефть перестанет быть нужна, россияне станут на 30% беднее. Такое будет возможно при переходе на альтернативные источники энергии. В настоящее время ВВП России на 25-30% состоит из прибыли, получаемой от продажи нефти и газа.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Эксперт: Нефть с газом кончатся и услуги ВС МО РФ вырастут в 2 раза

Версия.Инфо00:56

Что происходит с глобальным энергорынком?

Вести.Финансвчера в 12:48

Сергей Гуриев: Россияне обеднеют, когда рухнут цены на нефть

Инвест-Форсайтвчера в 12:24

Экономист рассказал, как будут жить россияне без нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 10:13

Предсказано будущее России без нефти

Lenta.ruвчера в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:16, Вашингтон
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Наука

АФК «Система» вложила в SenSat $10 млн

Принадлежащий ОАО АФК «Система» венчурный фонд Sistema_VC совместно с партнерами инвестировал сумму в $10 млн в компанию SenSat.
Бизнес.Ру вчера в 13:20
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, как витамины могут навредить здоровью.
Известия 00:10
Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК

Российская газета вчера в 10:10
Экономика

Венесуэла расплатилась с Россией рублями

Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Культура

Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Авто

Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв

Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
За рулем вчера в 23:01
Политика

«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины

Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Политика

Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан

На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер

Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro вчера в 11:02
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров

Hengtian L4600 станет бюджетным аналогом японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 29 сентября в 09:06
Происшествия

Путина просят возобновить дело о гибели группы Дятлова

REGNUM вчера в 07:21
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Футбол

Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском вчера в 16:53
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM вчера в 12:00
Происшествия

Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове

REGNUM вчера в 11:04
Происшествия

В Саратовской области двое полицейских до смерти избили задержанного

По версии следствия, в указанный день полицейские во время патрулирования улиц города Вольска задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, на которого одели наручники.
Взгляд-инфо 01:37
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Гаджеты

Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40

Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.
Дни24 вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог

Культуромания вчера в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гуриев Сергей Маратович
Российский учёный
Российский учёный, доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года; С 2004 года по 2013 год - ректор Российской экономической школы, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное