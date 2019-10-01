Энергетика
Инвест-ФорсайтСергей Гуриев: Россияне обеднеют, когда рухнут цены на нефть
Экономист заявил, что если нефть перестанет быть нужна, россияне станут на 30% беднее. Такое будет возможно при переходе на альтернативные источники энергии. В настоящее время ВВП России на 25-30% состоит из прибыли, получаемой от продажи нефти и газа.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 02:16, Вашингтон
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Наука
АФК «Система» вложила в SenSat $10 млн
Принадлежащий ОАО АФК «Система» венчурный фонд Sistema_VC совместно с партнерами инвестировал сумму в $10 млн в компанию SenSat.
Бизнес.Ру вчера в 13:20
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности приема витаминов
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева рассказала, как витамины могут навредить здоровью.
Известия 00:10
Происшествия
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве сотрудника СК
Российская газета вчера в 10:10
Экономика
Венесуэла расплатилась с Россией рублями
Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.
Lenta.ru вчера в 10:40
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Культура
Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Композитор прославился не только операми и симфоническими произведениями, но и музыкой для театральных спектаклей и кинофильмов, среди которых "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй".
Интерфакс 01:57
Авто
Первая Лада с вариатором: большой тест-драйв
Довольная собой, семья отправилась дальше по парковке и загрузилась в насмерть заезженный хэтчбек Opel Astra первого поколения.
За рулем вчера в 23:01
Политика
«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины
Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Политика
Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан
На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro вчера в 11:02
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
Hengtian L4600 станет бюджетным аналогом японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня 29 сентября в 09:06
Происшествия
Путина просят возобновить дело о гибели группы Дятлова
REGNUM вчера в 07:21
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»
REGNUM вчера в 12:00
Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Происшествия
В Саратовской области двое полицейских до смерти избили задержанного
По версии следствия, в указанный день полицейские во время патрулирования улиц города Вольска задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, на которого одели наручники.
Взгляд-инфо 01:37
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Гаджеты
Huawei разрабатывает процессор Kirin 1000 в 5 нанометров для Mate 40
Huawei разрабатывает Kirin 1000 с 5-нм платформой для использования в серии смартфонов Mate 40.
Дни24 вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Видео задержания Натальи Бочкаревой прокомментировал нарколог
Культуромания вчера в 16:04