Россияне станут на 30% беднее, если цены на нефть и газ резко упадут. Об этом заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев. Экономист заявил, что если нефть перестанет быть нужна, россияне станут на 30% беднее.

Сергей Гуриев: Россияне обеднеют, когда рухнут цены на нефть

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