Экономика

РидусРидусСергей Гуриев назвал Дудю причину развала СССР

Проживающий в Париже экономист Сергей Гуриев дал большое интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, в котором объяснил развал СССР ошибочной экономической политикой советского руководства.
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Сергей Гуриев назвал Дудю причину развала СССР

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Российский учёный
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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