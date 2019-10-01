Экономика
РидусСергей Гуриев назвал Дудю причину развала СССР
Проживающий в Париже экономист Сергей Гуриев дал большое интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, в котором объяснил развал СССР ошибочной экономической политикой советского руководства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:24, Вашингтон
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Политика
В РАН заявили об ухудшении дел в российской науке
Российская академия наук (РАН) подготовит документ с предложениями по улучшению положения дел в отечественной науке.
Московский Комсомолец 07:53
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Общество
На Петербург обрушился ураган с градом
Вести.Ru 15:12
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Футбол
«Локомотив» откроет звезду Лаврова. Это настоящая легенда клуба
1 октября, перед матчем Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», будет открыта новая звезда, звезда Виктора Лаврова — легенды «Локомотива», забившего первый гол в истории чемпионатов СССР.
Sport24.ru 04:00
Авто
Hyundai назвала цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
CarsWeek.ru 09:55
Политика
Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам
По словам Павлова, тренинг обязателен для посещения, на занятиях журналистов избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать с мешком на голове под автоматные очереди.
Рамблер 12:31
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Политика
В Крыму назначат нового председателя правительства
Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Политика
Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром
На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.
Finam.Ru 10:58
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru 28 сентября в 15:46
Политика
Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в ГД
Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.
News.ru 07:44
Авто
Названы 5 основных советов по подготовке автомобиля к зиме
Эксперты назвали 5 основных советов по подготовке автомобиля к зиме.
Дни24 вчера в 00:48
Экономика
В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.
Мойка78 вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Виктория Боня побывала на свадьбе подруги и сама захотела под венец
В прошедший уикенд известная телеведущая Виктория Боня отправилась в Италию, где состоялась свадьба ее близкой подруги, режиссера Гюлары Мелики.
ГлобалМСК.ру 10:42
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Век 11:22
Происшествия
Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы
В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания 11:37
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
Anonsens 29 сентября в 04:13
Технологии
В Казани случился беспрецедентный цифровой прорыв
Лучшие IT-умы страны встретились в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».
Московский Комсомолец 03:02
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей вчера в 09:58
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Политика
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
Политика
Партия Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии
Телеканал 360° 29 сентября в 13:57