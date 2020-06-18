Общество
Сахалин.ИнфоСергей Гусев отстранен от должности мэра Охи
Финальное заседание суда между мэром Охи Сергеем Гусевым и губернатором Валерием Лимаренко завершилось. Охинский городской суд принял решение отстранить коммуниста от занимаемой должности с сегодняшнего дня.
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Городской суд досрочно прекратил полномочия мэра Охинского района Сергея Гусева
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