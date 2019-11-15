Единоборства
LiveResult.RuСергей Харитонов проиграл техническим нокаутом
Уже в первом раунде Сергей Харитонов почувствовал неприятную боль в ноге, но российский боец принял решение продолжать бой. Судьи видели, что Харитонов из-за травмы не может в полной мере продолжать бой и во втором раунде поединок был остановлен, а Линтон Васселл получил победу техническим нокаутом.
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Решение образовать Иловайский котел в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день.
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В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
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Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
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Ученые выяснили, что лишайники возникли позже, чем растения
Ученые выяснили, что лишайники намного моложе, чем думали раньше. Они появились на земле позже растений.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
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Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Политика
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, с которым невозможны финансово-экономические отношения.
Энергетика
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Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).
Музыка
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В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Происшествия
Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ
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Оксана Самойлова не сможет родить без операции
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
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