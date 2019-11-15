Единоборства

LiveResult.RuLiveResult.RuСергей Харитонов проиграл техническим нокаутом

Уже в первом раунде Сергей Харитонов почувствовал неприятную боль в ноге, но российский боец принял решение продолжать бой. Судьи видели, что Харитонов из-за травмы не может в полной мере продолжать бой и во втором раунде поединок был остановлен, а Линтон Васселл получил победу техническим нокаутом.
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Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку

Чемпионат01:19

Русского тяжа Харитонова жестко добили на Bellator в Израиле. Он не проигрывал с 2017-го

Sport24.ru02:35

Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

Sportbox.RUвчера в 16:27

Харитонов извинился за поражение от Васселла на Bellator 234

Матч ТВвчера в 19:31

Харитонов – о поражении Васселлу: «Порвал связку. Остановиться не мог, бился дальше»

Sports.ru01:57

Отец и сын выступили на одном турнире Bellator. Оба победили

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Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российская газетавчера в 22:50
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Объяснено решение создать Иловайский котел

Решение образовать Иловайский котел в первую очередь было связано с необходимостью остановить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Иловайск, поскольку украинская армия предпринимала попытки прорыва по пять-шесть раз в день.
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По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
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Линтон Васселл
Британский боец без правил
Английский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации Bellator, где дважды был претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе.
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