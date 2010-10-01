Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал». По мнению специалиста, единственный гол в матче был забит не по правилам.

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Политика Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки» В свою очередь представитель "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что при обсуждении во время встречи в "нормандском формате" вопроса прекращения конфликта в Донбассе три политические силы требуют придерживаться обеспечения первоочередности решения вопроса безопасности в регионе.

Спорт ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

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Армия и оружие Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.

Единоборства Руис высказался о тактике на бой с Джошуа Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

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Происшествия Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Происшествия В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского 19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».