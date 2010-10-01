Футбол
Bookmaker-ratings.ruСергей Хусаинов: Судья ошибся, засчитывая гол «Арсенала» в ворота ЦСКА
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
|24′
Кирилл Комбаров
|31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
|52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
|57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
|67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
|78′
|83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
|84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
|90′+4′
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
29
Бийол
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
25
Бистрович
98
Обляков
7
Ахметов
8
Влашич
9
Чалов
17
Сигурдссон
50
Шамов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
22
Лесовой
27
Ломовицкий
23
Горбатенко
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал». По мнению специалиста, единственный гол в матче был забит не по правилам.
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Бывший арбитр ФИФА Хусаинов: «Судья принял неверное решение, засчитав гол „Арсенала“ в ворота ЦСКА»
Бомбардир.рувчера в 13:38
Сергей Хусаинов: Судья ошибся, засчитывая гол «Арсенала» в ворота ЦСКА
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:09
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