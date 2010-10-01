Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСергей Хусаинов: Судья ошибся, засчитывая гол «Арсенала» в ворота ЦСКА

ЦСКА — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
24′
Кирилл Комбаров
31′
Сергей Ткачев
Даниил Лесовой
52′
Даниил Лесовой
Константин Кучаев
Ильзат Ахметов
57′
Вадим Карпов
Яка Бийол
67′
Алан Дзагоев
Арнор Сигурдссон
78′
83′
Евгений Луценко
Александр Ломовицкий
84′
Даниил Лесовой
Игорь Дивеев
90′+4′
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал». По мнению специалиста, единственный гол в матче был забит не по правилам.
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