Экономика

VademecumVademecumСергей Клыков стал гендиректором объединенной группы «Синтеза» и Alium

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Гендиректором назначен Сергей Клыков. Он в 2018 году возглавил «Синтез», а в апреле 2020 года – управляющую «Синтезом» компанию «Фарм-Центр». Тогда часть полномочий он передал Рустему Муратову, ставшему президентом «Синтеза».
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