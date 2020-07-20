Гендиректором назначен Сергей Клыков. Он в 2018 году возглавил «Синтез», а в апреле 2020 года – управляющую «Синтезом» компанию «Фарм-Центр». Тогда часть полномочий он передал Рустему Муратову, ставшему президентом «Синтеза».

Сергей Клыков стал гендиректором объединенной группы «Синтеза» и Alium

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