Общество
VademecumСергей Клыков стал гендиректором объединенной группы «Синтеза» и Alium
Гендиректором назначен Сергей Клыков. Он в 2018 году возглавил «Синтез», а в апреле 2020 года – управляющую «Синтезом» компанию «Фарм-Центр». Тогда часть полномочий он передал Рустему Муратову, ставшему президентом «Синтеза».
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Глава Центра Гамалеи вошел в совет директоров принадлежащей АФК «Система» фармкомпании
Фармацевтический вестник00:27
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Армия и оружие
В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса
Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Космос
Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид
В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
Радио Комсомольская правда вчера в 11:25
Здоровье
Врач рассказал о связи загара с простудными заболеваниями
Известия вчера в 23:40
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости вчера в 22:07
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Экономика
«Магнит» связал рост продаж водки со слухом о ее свойствах от COVID-19
В апреле 2020 года торговая сеть «Магнит» зафиксировала рост продаж алкоголя на 13%, а водки — на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
РБК 00:00
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Космос
На Байконуре устранили неисправность при установке ракеты «Союз»
Специалисты устранили неисправность, возникшую при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур.
РБК вчера в 12:40
Политика
Силуанов: имидж России не пострадал от обвинений в хакерских атаках
Напомним, Россию в хакерских атаках обвиняют США, Германия и другие страны.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Космос
Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу представляет собой национальное и арабское достижение, заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие
Тестирование нового спутника завершилось в России
Сделано в России 18 июля в 02:30
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
Происшествия
Пенсионер в Приморье ранил из охотничьего ружья соседку по участку
Полицейские задержали в селе Жариково Приморского края пенсионера, который выстрелил из охотничьего ружья в воздух и попал в голову соседки.
ТАСС 00:23
Здоровье
Николай Ренц: «Динамика заболеваемости в регионе стабилизируется»
Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Николай Ренц подвёл итоги по заболеваемости коронавирусом к настоящему моменту.
СОВА вчера в 12:27
Армия и оружие
Экс-глава СБУ Смешко предрек Украине судьбу Югославии
Экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что Россия может провести ракетно-бомбовые атаки по украинской территории, как НАТО бомбило Югославию в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 15:53
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи считает, что арбитр матча «Зенит» — «Спартак» (2:1) Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах.
RT на русском вчера в 10:51
Гаджеты
Redmi анонсировала беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Evo-rus.com вчера в 05:51
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.
Газета.Ru вчера в 13:02
Экономика
Россиянам до 15 августа начислят новую выплату 15 тысяч рублей
Граждане РФ, учредители предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, могут получить субсидию в размере более 15 тысяч рублей до 15 августа.
iReactor 19 июля в 21:47
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском вчера в 14:20
Наука
Ученые обнаружили ген мужского бесплодия
Ученые в рамках исследования обнаружили ген, который может быть ответственным за мужское бесплодие.
Актуальные Новости 00:25
Происшествия
Жительницу ЕАО осудили за «минирование» кафе «Вдрабодан»
Жительницу Биробиджана Еврейской автономной области приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно за ложное сообщение о "минировании" кафе "Вдрабодан", которое она не хотела покидать, сообщает областная прокуратура во вторник.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском вчера в 13:33