Единоборства
Вести.RuСергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде. На протяжении боя Ковалеву непросто было найти бреши в обороне мексиканца.
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с чего всё началось
🚨 Kovalev no cumple con la báscula 🚨 🇲🇽 174,5 libras (79,15 kg) para Canelo 🇷🇺 Kovalev hizo tres intentos: 176 libras (con collar), 175,5 (sin él) y 175,25 (desnudo) ⏱️ Tiene una hora para bajar 0,25 libras (113 gramos) #CaneloKovalev pic.twitter.com/jQvgH8DW1eСоветский спорт01:53
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
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