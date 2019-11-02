с чего всё началось

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде. На протяжении боя Ковалеву непросто было найти бреши в обороне мексиканца.

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