Единоборства
Вести.RuСергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса. Россиянин был нокаутирован в 11-м раунде. На протяжении боя Ковалеву непросто было найти бреши в обороне мексиканца.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:06, Вашингтон
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