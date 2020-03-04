Общество
Газета.RuСергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой занимал свой пост с сентября 2013 года. В конце февраля текущего года Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить его степени доктора медицинских наук.
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Политика
Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»
Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Политика
Австралийский юрист: МН-17 был сбит украинским истребителем
Малазийский Boeing, следовавший рейсом МН-17, был сбит украинским истребителем.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Общество
Москва стала лидером по индексу IQ городов
Москва, Казань и Петербург получили наибольший индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди 15 российских мегаполисов.
Наука
Естественный нейрон связали через интернет с кремниевым
В ходе проведенных исследований первая группа экспертов пробовала вырастить нейроны грызуна в лабораторных условиях, а вторая группа разрабатывала искусственные нейроны на кремниевых микрочипах.
Здоровье
В преддверии 8 Марта тулячки смогут пройти 10 бесплатных обследований
Все желающие смогут бесплатно сдать анализы и пройти маммографию и ультразвуковое исследование молочной железы, флюорографию легких, дерматоскопию, аутофлуоресцентную стоматоскопию и другие обследования.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о сращивании постов Турции и террористов в Идлибе
Результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Анкарой стало сращивание турецких наблюдательных постов с укрепленными районами террористов.
Происшествия
Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение
Происшествия
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки.
Авто
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Хоккей
Хоккеисту НХЛ порезали лицо коньком во время матча
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил порез лица коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» (2:6).
Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Гаджеты
Apple заплатит до 500 млн долларов за замедление iPhone
В результате Apple согласилась выплатить владельцам старых iPhone до 500 млн долларов, для того, чтобы урегулировать иск.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Здоровье
В Красноярском крае создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Красноярском крае создана в правительстве региона.
Общество