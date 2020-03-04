Общество

Газета.RuГазета.RuСергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой занимал свой пост с сентября 2013 года. В конце февраля текущего года Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить его степени доктора медицинских наук.
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Результатом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Анкарой стало сращивание турецких наблюдательных постов с укрепленными районами террористов.
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BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
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