Общество
Газета.RuСергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой занимал свой пост с сентября 2013 года. В конце февраля текущего года Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России решил лишить его степени доктора медицинских наук.
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BMW презентовала новый логотип марки
Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Астероид получил название 2020 DA4. Он пролетит мимо Земли 29 апреля.
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В результате Volkswagen снизил планируемые объёмы производства Skoda Rapid на март. Отмечается, что это никак не связано с коронавирусом.
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В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
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Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку боевиков на город Серакиб в Идлибе
Боевики предприняли несколько атак на сирийский Серакиб в провинции Идлиб, однако так и не смогли захватить город.
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Наука
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Новое исследование американских ученых показало, что пребиотики — биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон.
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Судебные приставы разыскивают 87-летнего советского и болгарского певца Бедроса Киркорова за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
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Экономика
Пенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей
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Экономика
Сбербанк на три дня отменяет брокерскую комиссию
Акция не распространяется на операции на внебиржевом рынке, доступные ограниченному числу клиентов (квалифицированным инвесторам).