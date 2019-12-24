Политика

РБКРБКСергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

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РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
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с чего всё началось

Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко. С Курченко и "Газ-Альянсом" связаться не удалось.
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Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

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