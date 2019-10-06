Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов после матча 12-го тура премьер-лиги против «Краснодара» (1:2) заявил, что его замены не пошли на пользу команде.

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Сергей Кузнецов: «Мои замены не пошли на пользу „Спартаку“»

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