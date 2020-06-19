Политика
REGNUMСергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как глава МИД РФ спускается по трапу самолета в минском аэропорту.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня приедет в Минск с рабочим визитом
Эхо Москвывчера в 17:03
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Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
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На сайте Минкомсвязи опубликовали обновленный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым был предоставлен бесплатно в рамках эксперимента.
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Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
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«Оренбург» заявил Константина Парамонова в качестве главного тренера
Константин Парамонов заявлен в качестве главного тренера "Оренбурга" на оставшуюся часть сезона-2019/20, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
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Коммерсантъ вчера в 23:20
Экономика
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В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
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