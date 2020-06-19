Политика

REGNUMREGNUMСергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как глава МИД РФ спускается по трапу самолета в минском аэропорту.
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Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

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Глава МИД России Сергей Лавров приезжает 19 июня в Минск с рабочим визитом. В планах - встреча с Лукашенко и Макеем

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