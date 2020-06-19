Политика
REGNUMСергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом», — говорится в сообщении. Также к сообщению прикреплено видео, на котором запечатлено, как глава МИД РФ спускается по трапу самолета в минском аэропорту.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня приедет в Минск с рабочим визитом
Эхо Москвывчера в 17:03
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
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Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
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РИА Новости 18:21
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Космос
SpaceX построит плавучий космодром
SpaceX планирует отправлять с данного космодрома свои новые ракеты на Луну, Марс, а также он будет использоваться для осуществления гиперзвуковых путешествий на земле.
Ореанда-Новости 17 июня в 08:32
Футбол
«Сочи» — «Ростов»: Заболотный забил гол ударом через себя
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол в падении ударом через себя в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1, первый тайм).
Чемпионат 13:53
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета вчера в 12:58
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями
Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.
Газета.Ru 15:49
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Общество
Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград 16:26
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна 14:41
Экономика
Меркель и Лагард заявили о масштабной угрозе стабильности ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвали лидеров стран Евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики.
РБК 12:32
Политика
Европарламент призвал подать в суд ООН на Китай
ЕС должен подать иск против Китая в Международный суд ООН в Гааге, если Пекин примет закон о нацбезопасности для Гонконга, говорится в резолюции Европарламента.
Взгляд.ру 19:26
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США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде
Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру вчера в 02:27
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на телефон
Директор департамента развития бизнес-рынка «Кселл» Петр Дзюба объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смарфон.
Невские Новости 19:48
Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News вчера в 02:49
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07