Политика
REGNUMСергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск
Минск, 19 июня 2020, 14:21 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом 19 июня сообщает посольство РФ в Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.
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Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня приедет в Минск с рабочим визитом
Эхо Москвывчера в 17:03
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев предложил форварду «Сочи» Антону Заболотному перейти в туринский «Ювентус».
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По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
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Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
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Установлено необходимое для колонизации Марса количество людей
ToDay News Ufa 15:10
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«Локомотиву» отказали в поддержке
Болельщики клуба собираются протестовать до конца чемпионата Перед возобновлением чемпионата России по футболу одно из самых влиятельных фанатских объединений «Локомотива» United South объявило, что фактически отказывается от поддержки клуба до конца текущего сезона.
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В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»
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REGNUM 10:20
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Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
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Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
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В Белоруссии задержан главный соперник Лукашенко на выборах
Главный соперник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в выборной гонке на высший пост в стране экс-банкир Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления в деле о махинациях в "Белгазпромбанке".
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Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
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Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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