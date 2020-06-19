Минск, 19 июня 2020, 14:21 — REGNUM Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом 19 июня сообщает посольство РФ в Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

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