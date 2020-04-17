Коронавирус
MetaratingsСергей Лавров рассказал, как скучает по футболу во время карантина
Министр иностранных дел России и болельщик «Спартака» Сергей Лавров рассказал, чего ему не хватает во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
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Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области станет бессрочным
Состояние 7 больных оценивается как тяжёлое, выздоровели 47 человек.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:45
Общество
Коронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца
Вести.Ru 05:16
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Происшествия
Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток
Спортсмен из Новокузнецка не захотел уходить с площадки для воркаута и нахамил мэру города Сергею Кузнецову.
Телеканал 360° 05:36
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи билетов за границу
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажи билетов на международные авиарейсы.
RT на русском 03:34
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
Политика
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости вчера в 11:36
Здоровье
В саратовском Ершове вводят режим карантина
Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.
REGNUM 06:09
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Общество
Хабаровчане, прилетевшие из Сеула, устроили дебош в обсерваторе
Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал.
РИА Новости 06:16
Общество
16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане
Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 06:10
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Утвержденные мэром Москвы льготы по аренде могут получить более 11 тыс. компаний
Всего же свыше 11 тыс. московских компаний из самых разных сфер деятельности стали адресатами этих уведомлений.
Газета.Ru 04:53
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности алкоголя при коронавирусе
Во всемирной организации предупреждают, что алкоголь подвергает риску иммунную систему человека и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья.
BFM.ru 04:51
Шоу-бизнес
Адвокат рассказала о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной
Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.
Lenta.ru 05:46
Экономика
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда вчера в 09:55
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Здоровье
Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре
Стала известна география новых случаев заражения коронавирусом в Югре.
УралПолит.Ru вчера в 09:19