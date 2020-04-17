Министр иностранных дел России и болельщик «Спартака» Сергей Лавров рассказал, чего ему не хватает во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Сергей Лавров рассказал, как скучает по футболу во время карантина

Спорт день за днем

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Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 274

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Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка спортсмена арестовали на двое суток Спортсмен из Новокузнецка не захотел уходить с площадки для воркаута и нахамил мэру города Сергею Кузнецову. 5

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. 125

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Здоровье В саратовском Ершове вводят режим карантина Саратов, 17 апреля 2020, 12:34 — REGNUM Из-за наиболее острой эпидситуации в Ершовском районе власти Саратовской области приняли решение ввести на территории города Ершова режим карантина.

Общество Хабаровчане, прилетевшие из Сеула, устроили дебош в обсерваторе Жители Хабаровска, помещенные на карантин в обсерватор после возвращения из Сеула, устроили дебош с требованием отпустить их домой, притом что пробы на COVID-19 у них были положительные, сообщил на заседании оперативного штаба губернатор Сергей Фургал. 9

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 17 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В России за сутки 16 апреля выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом, всего в стране — 32 008 случаев заболевания COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 12