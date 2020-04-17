Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuЛавров рассказал, что очень скучает по футболу

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своём увлечении футболом. Министр отметил, что является болельщиком со стажем. "Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле", — заявил Лавров в интервью РИА "Новости".
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Лавров рассказал, о чем скучает в период пандемии коронавируса

Глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества "Спартак" признался, что скучает по футболу в период ограничений из-за пандемии коронавируса. "Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день", - сказал он в интервью РИА Новости.
РИА Новости03:58

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Лавров признался, что скучает по футболу во время пандемии

RT на русском05:34

Сергей Лавров рассказал, как скучает по футболу во время карантина

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Сергей Лавров озвучил мысли всех футбольных болельщиков

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Министр Лавров сообщил, что во время пандемии скучает по футболу

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Лавров рассказал, о чем скучает в период пандемии коронавируса

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Министр иностранных дел Лавров: очень скучаю по футболу в это непростое время

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Лавров признался, по чему скучает во время пандемии

РЕН ТВ03:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
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МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
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Общество

Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Игры

Разработчики GTA стали меньше работать

По словам топ-менеджера Rockstar Дженнифер Колбе, руководство компании полностью переосмыслило подход к планированию сроков разработки новых проектов.
Evo-rus.com вчера в 03:56
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Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
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Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
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Авто

Опубликованы первые изображения новой Mazda 6

В социальных сетях появились первые фотографии обновленного седана японского производства Mazda 6.
Car.ru 04:56
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

«За последние сутки в России зафиксировано 4069 новых положительных результатов теста», — приводит Интерфакс его слова.
RT на русском 03:51
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
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Политика

Лукашенко рассказал о «лучике надежды» в ситуации с коронавирусом

Piter.tv 04:33
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Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-футболист сборной Англии

Бывший футболист "Лидса" и сборной Англии Норман Хантер, у которого был обнаружен коронавирус, умер в больнице, сообщается на официальном сайте клуба.
РИА Новости 06:20
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»

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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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Политика

Врио главы Коми выступил против строительства экотехнопарка «Шиес»

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в Архангельской области по соседству с Коми, и не станет его поддерживать.
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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой

Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

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Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:08
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Гаджеты

В сети появились скриншоты и сведения о Xiaomi MIUI 12

Судя по количеству информации, появляющейся в сети относительно оболочки MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi, прошивку официально представят совсем скоро.
Goroday.ru вчера в 15:23
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Общество

Медведев заявил о возможном ужесточении мер в ситуации с коронавирусом

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что ситуация с коронавирусом развивается в тревожным ключе, и могут потребоваться более жесткие меры.
РИА Новости 06:53
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За сутки на Дону 23 человека заразились коронавирусом

За сутки число зараженных COVID-19 в Ростовской области увеличилось на 23 и составило 168 человек.
Kursk.com 05:31
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Авто

Производитель Chevrolet Niva получил новое название

Как стало известно, СП «GM-АВТОВАЗ» теперь носит официальное название АО «ЛАДА Запад Тольятти».
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Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Общество

50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии

По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
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Общество

«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников

Мэрия разослала префектам «дорожную карту», согласно которой в апреле—июле «около 6 тыс. молодых москвичей» направятся к месту прохождения срочной службы.
Коммерсантъ 02:30
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Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
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