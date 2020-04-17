Коронавирус
Pravda.RuЛавров рассказал, что очень скучает по футболу
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своём увлечении футболом. Министр отметил, что является болельщиком со стажем. "Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле", — заявил Лавров в интервью РИА "Новости".
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с чего всё началось
Глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества "Спартак" признался, что скучает по футболу в период ограничений из-за пандемии коронавируса. "Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день", - сказал он в интервью РИА Новости.РИА Новости03:58
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«Ъ» выяснил, как Москва отправит в армию 6 тысяч призывников
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