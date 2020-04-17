Коронавирус
Экспресс газетаСергей Лавров рассказал, о чем скучает во время пандемии
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества «Спартак» признался, что скучает по футболу в период пандемии коронавируса, пишет РИА «Новости». Также глава МИД РФ рассказал, что футбольный клуб для него «как Родина, которую не выбирают».
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Наука
Кошачьи лемуры привлекают самок цветочным запахом
Полит.ру 06:30
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Политика
Путин обязал двух губернаторов отчитаться из-за коронавируса
Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом, и губернаторы этих регионов должны отчитаться по ней, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах.
РБК 09:06
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Недвижимость
Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин добавил, что в рамках этой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья класса комфорт по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Профиль вчера в 10:35
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Наука
Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом
Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19.
ToDay News Ufa 01:57
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции
Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
Общество
Сбербанк привязывает к картам пользователей чужие номера
Помимо основных номеров, привязанных к картам, многие клиенты банка обнаружили и абсолютно неизвестные им телефоны.
Readovka.ru 08:43
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Общество
Власти Москвы: Горожане стали реже нарушать режим самоизоляции
Чаще всего режим самоизоляции в Москве нарушают молодые люди и граждане среднего возраста.
Российская газета 08:26
Общество
В Чечне на выходные введен строгий карантин
Глава Чечни Рамзан Кадыров запретил жителям республики выходит на улицу на выходных.
Коммерсантъ 08:51
Здоровье
В Оренбуржье число заболевших коронавирусом превысило 150 человек
За минувшие сутки, 15 апреля, в Оренбуржье зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Prooren.ru вчера в 06:01
Экономика
ЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком
Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
Вести.Ru 06:26
Происшествия
В Подмосковье на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 завели дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежавшего от врачей, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного ГУМВД России Татьяна Петрова.
РИА Новости 09:13
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Общество
До 26 апреля продлен в Иркутской области режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 26 апреля.
Сибирские Новости 07:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова вруном
Известный спортивный комментатор и популярный шоумен Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Валерия Баринова.
ProstoProSport 07:00
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Политика
В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
RT на русском 08:58
Шоу-бизнес
У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
Поклонники Алёны Шишковой бьют тревогу. Звезда начала прятать свои руки, как когда-то это делала певица Юлия Началова.
News.ru вчера в 11:31
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru 02:54
Политика
Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России
Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Кино
Умерла звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
ИА InterMedia 06:42
Общество
В Липецкой области введут пропуска на передвижение
Власти Липецкой области объявили о внедрение пропускной системы передвижения граждан в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Национальная служба новостей 14 апреля в 16:57