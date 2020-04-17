Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии 85-летнего юбилея спортивного общества «Спартак» признался, что скучает по футболу в период пандемии коронавируса, пишет РИА «Новости». Также глава МИД РФ рассказал, что футбольный клуб для него «как Родина, которую не выбирают».

Сергей Лавров рассказал, о чем скучает во время пандемии

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