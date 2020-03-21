с чего всё началось

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". 21 марта он отмечает юбилей - 70-летие.

Политика В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2» Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Общество Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Здоровье Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41 Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Происшествия Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Общество В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Названы симптомы коронавируса у детей Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.