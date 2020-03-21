Политика

Российская газетаРоссийская газетаСергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". 21 марта он отмечает юбилей - 70-летие.
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с чего всё началось
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа
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RT на русском11:05

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Путин в день рождения Лаврова присвоил ему звание Героя Труда

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Сергей Лавров стал Героем труда

Российская газета11:38

Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации

RT на русском11:05

Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

Коммерсантъ11:05

Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

ТАСС11:00

Путин присвоил Лаврову звание Герой Труда

Телеканал 360°10:57

Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

Ведомости11:57
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Экономика

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В Киеве полностью остановят общественный транспорт

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В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом

В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
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Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

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