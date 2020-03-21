Политика
Российская газетаСергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". 21 марта он отмечает юбилей - 70-летие.
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с чего всё началось
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу — министру иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.RT на русском11:05
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Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Политика
В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»
Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Общество
Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины
Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Происшествия
В НАО разбился вертолет, погиб пилот
В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
Появилась информация о минировании восьми российских самолетов
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Политика
Лукашенко призвал оставить за рубежом уехавших туда после предупреждения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских туристов, которые уехали за границу после предупреждения о пандемии COVID-19.
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя
Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41
Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Происшествия
Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве
Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Культура
Новую серию «Простоквашино» за сутки посмотрели более полумиллиона раз
Общество
Названы симптомы коронавируса у детей
Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
Происшествия
Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь
Общество
В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки
Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Общество
В Челябинской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Челябинской области подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
Путин и премьер Италии обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте обсудили по телефону борьбу с коронавирусом.
Общество
В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.