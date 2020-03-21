Политика

Российская газетаРоссийская газетаСергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". 21 марта он отмечает юбилей - 70-летие.
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Сергей Лавров стал Героем труда

Российская газета11:38

Путин в день рождения Лаврова присвоил ему звание Героя Труда

РБК12:11

Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

Ведомости11:57

Путин присвоил Лаврову звание Героя труда

Коммерсантъ11:05

Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда

ТАСС11:00

Путин присвоил Лаврову звание Герой Труда

Телеканал 360°10:57

Сергей Лавров празднует день рождения

RT на русском15:11
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Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
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Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
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РБК 14:26
Политика

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Госдепартамент США обвинил Москву в том, что она якобы предпринимает враждебные действия в сфере энергетики.
RT на русском 14:02
Политика

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В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
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Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус

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В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

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РБК 15:57
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Украинские Lada прошли проверку качества

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Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

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RT на русском 19 марта в 17:38
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В Сербии ужесточили комендантский час из-за пандемии коронавируса

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Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
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Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
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Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

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Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением

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Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
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В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

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Как сообщили «Стране» депутаты от «Слуги народа», замглавы фракции Евгения Кравчук написала в партийном чате, что на следующей неделе возможно будет внеочередное заседание Рады на котором рассмотрят введение Чрезвычайного положения в Украине.
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
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Герой Труда
Звание, присваивавшееся в СССР в 1928-1938 годах лицам, имевшим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы. После учреждения 27 декабря 1938 года звания Героя Социалистического Труда звание больше не присваивалось.
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