с чего всё началось

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении. Лавров награжден "за особые трудовые заслуги перед государством и народом". 21 марта он отмечает юбилей - 70-летие.

Общество В Госдуме поддержали закрытие фитнес-клубов в Москве В думском комитете по охране здоровья назвали адекватной мерой решение закрыть фитнес-клубы, бассейны и аквапарки с 21 марта в связи с распространением коронавируса.

Футбол Ислочь — Неман 1:0 Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что завтра начнет работать на играх чемпионата Беларуси.

Политика Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.

Здоровье Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.

Здоровье Назван снижающий риск заражения вирусами продукт Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.

Политика Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти.

Здоровье В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Происшествия На украинца с коронавирусом, возившего туристов в Австрию, завели дело Правоохранители завели уголовное дело на жителя украинского города Житомир, который заболел коронавирусом и скрыл информацию о том, что перевозил в Австрию более 30 человек в период, когда потенциально мог их заразить.