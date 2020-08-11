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РБК
РБК

Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
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Lenta.ru

Лавров прокомментировал мнение США о «Северном потоке-2»

Lenta.ru12:41
Интерфакс

Лавров объявил о скором завершении прокладки «Северного потока 2»

Интерфакс07:09
Известия

Москва оценила позицию Берлина по «Северному потоку - 2»

Известия05:51
Газета.Ru

Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:12
РИА Новости

Лавров пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новости06:01
ТАСС

Лавров заявил, что «Северный поток -2» будет реализован в ближайшее время

ТАСС06:14
RT на русском

Лавров о строительстве «Северного потока-2»

RT на русском05:33

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомости15:10
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Разработка вакцины от коронавируса: Россия идет коротким путем (Der Spiegel, Германия) (Der Spiegel)

Многие конкуренты сообщают об успехах в разработке, но одно государство хочет опередить всех остальных — Россия заявила, что уже до конца августа планируется выдача разрешения первой вакцине.
ИноСМИ07:58

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В найденной в Минске российской машине с «амуницией» оказались чайники

Владельцем найденного в Минске микроавтобуса с российскими номерами, в котором местные государственные СМИ увидели «украинские и российские следы», оказался московский кинопродюсер Вальдемар Грубов.
News.ru12:55
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