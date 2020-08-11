Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
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