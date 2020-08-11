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РБК
РБК

Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия объединилась с Германией вокруг «Северного потока-2»

Lenta.ru07:13
Интерфакс

Лавров объявил о скором завершении прокладки «Северного потока 2»

Интерфакс07:09
RT на русском

Лавров о строительстве «Северного потока-2»

RT на русском05:33
Газета.Ru

Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:12
РИА Новости

Лавров пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новости06:01
Известия

Москва оценила позицию Берлина по «Северному потоку - 2»

Известия05:51
ТАСС

Лавров заявил, что «Северный поток -2» будет реализован в ближайшее время

ТАСС06:14

Президент Литвы призвал ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
RT на русском12:01

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28

Газизов назвал важную проблему всего российского футбола

К сожалению, есть силы, которые, вероятно, намеренно отвлекают внимание от действительно важной проблемы, с которой столкнулся не только «Спартак», но и весь российский футбол – низкое качество судейства, – сказал Газизов.
Спорт день за днем12:07

Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Синоптики рассказали, вернется ли тепло на Средний Урал

Вторая декада месяца будет прохладной и пасмурной, днем будет всего 14-19 градусов, а ночью от 4 градусов тепла на севере, в других районах области 5-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Российская газета04:27
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