Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»
Смотрите также
Полиция допросила мужа Легкоступовой
Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
В отношении создателя «Омбудсмена полиции» возбуждено ещё семь дел
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
Клим Шипенко снимет нуар о последних днях жизни Есенина
Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса
Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей
Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за $7200
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» на предсезонном турнире в Уфе
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Лавров: Россия фиксировала множество исходящих из Германии кибератак
Лавров настаивает на освобождении журналистов РФ в Белоруссии
МИД Германии заявил о важности отношений с Россией
Пушков рассказал о борьбе Германии и США за «Северный поток-2»
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
Подробнее о событии