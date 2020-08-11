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РБК
РБК

Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о скором завершении проекта «Северный поток-2». Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам переговоров с министром из ФРГ Хайко Маасом.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лавров прокомментировал мнение США о «Северном потоке-2»

Lenta.ru12:41
Интерфакс

Лавров объявил о скором завершении прокладки «Северного потока 2»

Интерфакс07:09
РИА Новости

Лавров пообещал, что «Северный поток — 2» будет достроен

РИА Новости06:01
Газета.Ru

Главы МИД ФРГ и РФ обсудили завершение строительства «Северного потока — 2»

Газета.Ru06:12
ТАСС

Лавров заявил, что «Северный поток -2» будет реализован в ближайшее время

ТАСС06:14
Известия

Москва оценила позицию Берлина по «Северному потоку - 2»

Известия05:51
RT на русском

Лавров о строительстве «Северного потока-2»

RT на русском05:33

Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии

Брюссель, 11 августа 2020, 20:34 — REGNUM Санкции могут быть введены против Белоруссии со стороны Европейского союза, сообщил 11 августа в своём заявлении верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Боррель объявил о возможных санкциях ЕС против Белоруссии
REGNUM13:34
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUM08:28
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Урал — Динамо 0:2

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Рубином». В свою очередь «Динамо» примет «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
Чемпионатвчера в 11:52

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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США раскритиковали Россию за вакцину от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации.
News.ru12:12
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Фактывчера в 07:05
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ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомости07:28
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